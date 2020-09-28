Son dakika | Antalyaspor 1-0 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'de 3. haftanın kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u Veysel Sarı'nın attığı tek golle 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Süper Lig'in 3. haftasının son karşılaşmasında Antalyaspor ile Denizlispor, Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi, rakibini 58. dakikada Veysel Sarı'nın attığı tek golle 1-0 mağlup ederek bu sezonki üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı.
Antalyaspor bu sonuçla puanını 7'ye çıkararak haftayı 4. sırada tamamladı. Henüz galibiyetle tanışamayan Denizlispor ise 1 puanla 20. sırada kaldı.
Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, 3 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak. Denizlispor ise 4 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Konyaspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında kale önünde uygun pozisyonda iyi yükselen Fredy'nin kafa vuruşunda, kaleci Pantilimon güçlükle topu kornere çeldi.
29. dakikada Recep Niyaz'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.
35. dakikada Eren'in ortasında penaltı noktasında topla buluşan Bünyamin, meşin yuvarlağı kale önündeki Amilton'a bıraktı. Amilton'un sert şutunda, kaleci Pantilimon güçlükle topu uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz tamamlandı.
55. dakikada Hakan Özmert'in pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Podolski'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Pantilimon'da kaldı.
58. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Kazanılan korneri kullanan Nuri Şahin'in ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Kudriashov, meşin yuvarlağı Veysel Sarı'nın önüne bıraktı. Veysel Sarı'nın bekletmeden vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0
82. dakikada Podolski'nin ara pasında kaleci Pantilimon ile karşı karşıya kalan Amilton'un vuruşunda, Pantilimon güçlükle topu çeldi.
83. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fredy'nin sert şutunda, kaleci Pantilimon iki hamlede topu kontrol etti.
90. dakikada konuk ekibin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Rodallega, meşin yuvarlağa sert vurdu. Top kale direğinin yanından auta gitti.
Karşılaşma, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama