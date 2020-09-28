28 Eylül 2020, Pazartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Son dakika | Antalyaspor 1-0 Denizlispor | MAÇ SONUCU

Antalya Denizli'yi tek golle geçti
ANTALYASPOR A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 Giriş Tarihi: 28.09.2020

'de 3. haftanın kapanış maçında Fraport , sahasında 'u 'nın attığı tek golle 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

'in 3. haftasının son karşılaşmasında ile Denizlispor, Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. ekibi, rakibini 58. dakikada 'nın attığı tek golle 1-0 mağlup ederek bu sezonki üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı.

Antalyaspor bu sonuçla puanını 7'ye çıkararak haftayı 4. sırada tamamladı. Henüz galibiyetle tanışamayan Denizlispor ise 1 puanla 20. sırada kaldı.

Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, 3 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da deplasmanına konuk olacak. Denizlispor ise 4 Ekim Pazar günü saat 13.30'da 'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında kale önünde uygun pozisyonda iyi yükselen Fredy'nin kafa vuruşunda, kaleci Pantilimon güçlükle topu kornere çeldi.

29. dakikada 'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

35. dakikada Eren'in ortasında penaltı noktasında topla buluşan Bünyamin, meşin yuvarlağı kale önündeki Amilton'a bıraktı. Amilton'un sert şutunda, kaleci Pantilimon güçlükle topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz tamamlandı.

55. dakikada Hakan Özmert'in pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Podolski'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Pantilimon'da kaldı.

58. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Kazanılan korneri kullanan 'in ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Kudriashov, meşin yuvarlağı Veysel Sarı'nın önüne bıraktı. Veysel Sarı'nın bekletmeden vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0

82. dakikada Podolski'nin ara pasında kaleci Pantilimon ile karşı karşıya kalan Amilton'un vuruşunda, Pantilimon güçlükle topu çeldi.

83. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fredy'nin sert şutunda, kaleci Pantilimon iki hamlede topu kontrol etti.

90. dakikada konuk ekibin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Rodallega, meşin yuvarlağa sert vurdu. Top kale direğinin yanından auta gitti.

Karşılaşma, Fraport Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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