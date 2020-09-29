29 Eylül 2020, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Son dakika: Mert Yılmaz Antalyaspor'da

Süper Lig devlerine transfer çalımı!
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 29.09.2020

, sağ bek mevkisine flaş bir  yaptı.  ekibi,  ve 'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu  2. takımında forma giyen 'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

sağ bek mevkisine genç bir ismi etti. A Spor'un haberine göre kırmızı-beyazlılar, ve 'ın da gündemine gelen Alman ekibi 'in genç futbolcusu 'ı renklerine bağladı.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Genç futbolcu, sağlık kontrolünden geçirilerek 5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak. Öte yandan Mert Yılmaz için Fenerbahçe'nin de girişimlerde bulunduğu gündeme gelmişti. Genç futbolcunun tercihi ise Antalyaspor oldu. ekibinin, resmi açıklamayı yapmayı bekleniyor.

MERT YILMAZ KİMDİR?

8 Mart 1999 yılında 'nın Berlin şehrinde dünyaya gelen Mert Yılmaz, 174 cm boyunda ve sağ bek pozisyonunda oynuyor. Futbola Tennis Borussia Berlin'de başlamıştır. RB Leipzig'e geçiş yapan genç futbolcu kısa sürede sergilediği performansla Bayern Münih'in dikkatini çekmeyi başardı. 2018 yılına kadar RB Leipzig'de oynayan Mert Yılmaz, 2018 yılında Bayern Münih 2 takımına geçiş yapmıştır. Genç oyuncu 4 kez U21 takımı formasını giydi.

Süper Lig: Antalyaspor 1-0 Denizlispor | MAÇ SONUCU

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