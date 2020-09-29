Son dakika: Mert Yılmaz Antalyaspor'da
Antalyaspor, sağ bek mevkisine flaş bir transfer yaptı. Akdeniz ekibi, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Bayern Münih 2. takımında forma giyen Mert Yılmaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Antalyaspor sağ bek mevkisine genç bir ismi transfer etti. A Spor'un haberine göre kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen Alman ekibi Bayern Münih'in genç futbolcusu Mert Yılmaz'ı renklerine bağladı.
5 YILLIK SÖZLEŞME
Genç futbolcu, sağlık kontrolünden geçirilerek 5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak. Öte yandan Mert Yılmaz için Fenerbahçe'nin de girişimlerde bulunduğu gündeme gelmişti. Genç futbolcunun tercihi ise Antalyaspor oldu. Akdeniz ekibinin, resmi açıklamayı yapmayı bekleniyor.
MERT YILMAZ KİMDİR?
8 Mart 1999 yılında Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya gelen Mert Yılmaz, 174 cm boyunda ve sağ bek pozisyonunda oynuyor. Futbola Tennis Borussia Berlin'de başlamıştır. RB Leipzig'e geçiş yapan genç futbolcu kısa sürede sergilediği performansla Bayern Münih'in dikkatini çekmeyi başardı. 2018 yılına kadar RB Leipzig'de oynayan Mert Yılmaz, 2018 yılında Bayern Münih 2 takımına geçiş yapmıştır. Genç oyuncu 4 kez Türkiye U21 takımı formasını giydi.
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