26 Mart 2020, Perşembe

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'dan stat işletmelerine kira kolaylığı

Antalyaspor'dan stat işletmelerine kira kolaylığı
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 26.03.2020

Kulübü Derneği yönetimi, Antalya Stadyumu altındaki işletmelerden iki aylık almayacağını bildirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip (Kovid-19) salgını kapsamında global ve yerel otoritelerin tavsiyelerinin dikkate alındığı belirtildi.

Açıklamada, 2020'nin ocak ve şubat ayları da dahil olmak üzere önceden yapılandırılmış borçlarında gecikmesi olmayanlar ile birikmiş elektrik ve su borcu olmayan işletmelerden mart ve nisan kiralarının alınmayacağı belirtildi.

Alınan kararın işletmelere tebliğ edildiği kaydedildi.

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