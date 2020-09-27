28 Eylül 2020, Pazartesi

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (3. hafta)

Süper Lig'de 3. hafta heyecanı pazar günü oynanan maçlarla devam etti. Günün ilk maçında Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor 1-1 berabere kalırken, Sivasspor ile Ankaragücü maçında gol çıkmadı. Konyaspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş ise sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılarak bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Günün son mücadelesinde ise Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu... | Son dakika haberleri

Giriş Tarihi: 27.09.2020 18:05 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 01:22
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 3. hafta

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 3. hafta

21- Başakşehir 0 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 3. hafta

20- Yeni Malatya 1 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 3. hafta

19- Denizlispor 1 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 3. hafta

18- Rizespor 1 PUAN

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