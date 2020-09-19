Antalyaspor Beşiktaş maçı için İstanbul'a hareket etti

Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, maç öncesi Covid-19 testine girmiş ve bu sonuçların tutarsız olduğu anlaşılmıştı. Akdeniz ekibi konuyla ilgili açıklama yayınlarken, 1 futbolcu ve 1 personelde Covid-19 bulgusuna rastlanıldığını belirtti.