19 Eylül 2020, Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor Beşiktaş maçı için İstanbul'a hareket etti

Antalyaspor Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti
ANTALYASPOR A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 Giriş Tarihi: 19.09.2020

Takım içerisinde 14 kişinin corona virüsü testinin poztifi oldığı söylenen ancak tutarsız sonuçlar alındığı açıklanan 'da 1 futbolcu ve 1 kulüp çalışanının Covid-19 testinin pozitif olduğu belirtilmişti. Sonuçların açıklanmasının ardından 'a hareket eden Antalya ekibinde teknik direktör , yaptığı açıklamada sıkıntılı saatler geçirdikleri ve şu an iyi olduklarını söyledi.

'in 2. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak Fraport TAV , özel uçakla 'a hareket etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, maçı öncesi özel laboratuvara yaptırılan ve tutarsız sonuçlar alındığı bildirilen yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin ardından akşam saatlerinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ekibince gerçekleştirilen testlerin sonuçlarını bekledi.

temsilcisi, 1 futbolcu ile 1 kulüp personelinde Covid-19'a rastlandığının açıklanması üzerine takım otobüsüyle havalimanına geçti.

Sakatlıkları süren orta saha oyuncusu Serdar Gürler ile forvet Drole'nin kafilede yer almadığı öğrenildi.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü , havalimanına girerken yaptığı açıklamada, sıkıntılı saatler geçirdikleri ve şu an iyi olduklarını ifade etti.

Antalyaspor kafilesi, daha sonra özel uçakla İstanbul'a gitti.

Antalyaspor Beşiktaş maçı için yola çıktı

Antalyaspor'dan yeni açıklama! Testler pozitif çıkmıştı haberin devamı

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