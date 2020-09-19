Antalyaspor Beşiktaş maçı için İstanbul'a hareket etti
Takım içerisinde 14 kişinin corona virüsü testinin poztifi oldığı söylenen ancak tutarsız sonuçlar alındığı açıklanan Antalyaspor'da 1 futbolcu ve 1 kulüp çalışanının Covid-19 testinin pozitif olduğu belirtilmişti. Sonuçların açıklanmasının ardından İstanbul'a hareket eden Antalya ekibinde teknik direktör Tamer Tuna, yaptığı açıklamada sıkıntılı saatler geçirdikleri ve şu an iyi olduklarını söyledi.
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, özel uçakla İstanbul'a hareket etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, Beşiktaş maçı öncesi özel laboratuvara yaptırılan ve tutarsız sonuçlar alındığı bildirilen yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin ardından akşam saatlerinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ekibince gerçekleştirilen testlerin sonuçlarını bekledi.
Akdeniz temsilcisi, 1 futbolcu ile 1 kulüp personelinde Covid-19'a rastlandığının açıklanması üzerine takım otobüsüyle havalimanına geçti.
Sakatlıkları süren orta saha oyuncusu Serdar Gürler ile forvet Drole'nin kafilede yer almadığı öğrenildi.
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, havalimanına girerken yaptığı açıklamada, sıkıntılı saatler geçirdikleri ve şu an iyi olduklarını ifade etti.
Antalyaspor kafilesi, daha sonra özel uçakla İstanbul'a gitti.
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