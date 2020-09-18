18 Eylül 2020, Cuma

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'da corona virüsü şoku! Kafile İstanbul'a gelemedi

Antalyaspor'da corona şoku! Kafile İstanbul'a gelemedi
ANTALYASPOR A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 Giriş Tarihi: 18.09.2020

Son dakika haberi: Beşiktaş-Fraport maçı öncesi ekibinde yapılan ilk 2 Covid-19 testinde çok sayıda vaka çıktığı ve 3. test sonuçlarının beklendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fraport , 19 Eylül Cumartesi günü oynayacağı Beşiktaş maçı için 'a gitme hazırlığı yaparken corona virüsü şoku yaşadı. Kırmızı beyazlı takım sabah antrenmanın ardından yolculuk için hazırlandığı süreçte yapılan test sonuçları geldi. Takımda birçok oyuncunun corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine kırmızı beyazlıların uçakla saat 15.00'da İstanbul'a yapacağı yolculuk iptal edildi. Tesislerde yeniden test olan futbolcular ve teknik heyet sonuçları bekliyor.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, iki gün önce Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilere corona virüsüne yönelik tedbirlere çok dikkat ettiklerini belirterek, 'Yaşamak zorundayız' demişti.

Pozitifli futbolcu sayısının 14'ün üzerinde olması durumunda maçın ertelenme ihtimali gündeme gelecek.

"İSTANBUL'A GELMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Antalyaspor Kulüp Müdürü Adem Kart, yaptığı açıklamada Beşiktaş ile oynayacakları maç için İstanbul'a gelmeyi düşündüklerini söyledi.

Antalyaspor'da corona virüsü şoku

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