Antalya’dan “Evde kal

Antalyaspor'da futbolcular, çektikleri videolarla koronavirüs nedeniyle herkese "evde kal" çağrısı yaptı.

Antalyaspor'da futbolcular, çektikleri videolarla koronavirüs nedeniyle herkese "evde kal" çağrısı yaptı. Kırmızı-beyazlıların sosyal medya üzerinden "#EvdeKal" başlıklı etiketle yaptığı görüntülü paylaşımlarda, takım kaptanı Yekta Kurtuluş, Eren Albayrak ve Hakan Özmert, çağrıda bulundu.

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