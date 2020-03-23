23 Mart 2020, Pazartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalya’dan “Evde kal

Antalya’dan “Evde kal
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

Antalyaspor'da futbolcular, çektikleri videolarla koronavirüs nedeniyle herkese "evde kal" çağrısı yaptı.

Antalyaspor'da futbolcular, çektikleri videolarla koronavirüs nedeniyle herkese "evde kal" çağrısı yaptı. Kırmızı-beyazlıların sosyal medya üzerinden "#EvdeKal" başlıklı etiketle yaptığı görüntülü paylaşımlarda, takım kaptanı , Eren Albayrak ve Hakan Özmert, çağrıda bulundu.

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