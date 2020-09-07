07 Eylül 2020, Pazartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Omar Imeri Antalyaspor'da!

Omar Imeri Antalyaspor'da!
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 07.09.2020

Fraport , teknik direktör yönetiminde transferlerine devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar Makedon futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

ekiplerinden Fraport , 'nın Shkendija takımından Makedon futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımından Türk asıllı Makedon futbolcu Omar Imeri ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz formanın altında başarılar dileriz" denildi.

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