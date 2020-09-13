13 Eylül 2020, Pazar

SÜPER LİG

Süper Lig: Antalyaspor 2-0 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU

Antalya evinde fire vermedi
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 Giriş Tarihi: 13.09.2020

'in ilk haftasında , sahasında 'ni 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

'in açılış haftasında , evinde 'ni konuk etti. ekibi, rakibini 41. dakikada Bünyamin Balcı ve 77. dakikada Hakan Özmert'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor, 19 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanına konuk olacak. Gençlerbirliği ise aynı gün saat 13.30'da 'u ağırlayacak.

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