Süper Lig: Antalyaspor 2-0 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

Süper Lig'in açılış haftasında Antalyaspor, evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Akdeniz ekibi, rakibini 41. dakikada Bünyamin Balcı ve 77. dakikada Hakan Özmert'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor, 19 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Gençlerbirliği ise aynı gün saat 13.30'da Konyaspor'u ağırlayacak.

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