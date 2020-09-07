07 Eylül 2020, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Burekovic’i kadrosuna kattı!

Göztepe Burekovic’i kadrosuna kattı!
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 07.09.2020

ekiplerinden , Boşnak sol bek ’le de sözleşme imzaladı.

ekiplerinden , 6'ncı transferini gerçekleştirdi. Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor'dan Kubilay, 'dan İrfan, Aris'ten Ideye ve Gorica'dan Ndiaye'yi renklerine bağlayan İzmir ekibi, Boşnak sol bek 'le de sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "1995 doğumlu sol bek Dzenan Burekovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. 29 Mayıs 1995 tarihinde 'in Zenica şehrinde dünyaya gelene Burekovic ülkesinin takımlarından Celik Zenica'da profesyonel olduktan sonra sırasıyla Vojvodina ve Ujpest takımlarında forma giydi. Dzenan Burekovic'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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