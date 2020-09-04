04 Eylül 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş 3-0 Antalyaspor l MAÇ SONUCU

Yeni transferler attı Kartal 3. tamamladı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 Giriş Tarihi: 04.09.2020

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren ve The Land of Legends turnuvasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti ve turnuvayı 3. tamamladı.

Sezon öncesi hazırlık döneminde The Land of Legends turnuvası düzenlendi. , , ve 'un katıldığı turnuvada Antalyaspor, Fenerbahçe'ye 4-0, Beşiktaş, Sivasspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

Antalyaspor ile sahadasında üçüncülük mücadelesine çıkan Beşiktaş rakibini 3-0 mağlup etmeyi başararak 3. oldu. Siyah-beyazlıların gollerini Atakan Üner, Bernard Mensah ve İlkay İşler kaydetti.

Beşiktaş'tan Josef De Souza harekatı haberin devamı

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