Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş ve Antalyaspor The Land of Legends turnuvasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti ve turnuvayı 3. tamamladı.

Sezon öncesi hazırlık döneminde The Land of Legends turnuvası düzenlendi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Antalyaspor ve Sivasspor'un katıldığı turnuvada Antalyaspor, Fenerbahçe'ye 4-0, Beşiktaş, Sivasspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

Antalyaspor ile sahadasında üçüncülük mücadelesine çıkan Beşiktaş rakibini 3-0 mağlup etmeyi başararak 3. oldu. Siyah-beyazlıların gollerini Atakan Üner, Bernard Mensah ve İlkay İşler kaydetti.

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