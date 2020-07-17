17 Temmuz 2020, Cuma

ANTALYASPOR A.Ş.

Fraport TAV Antalyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Antalyaspor Ankaragücü maçına hazırlanıyor!
ANTALYASPOR A.Ş.
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.07.2020

Fraport TAV Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Akdeniz ekibi adına prestij, Başkent takımı için ise ligde kalma adına çok kritik olan mücadele öncesi yönetiminde Antalyaspor çalışmalara devam ediyor.

Fraport TAV , Süper Lig'in 33. haftasında ile 19 Temmuz Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kırmızı-beyazlı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Öte yandan, idmana, altyapı takımlarında forma giyen 7 genç futbolcu da katıldı.

Antrenman öncesi oyuncular ve teknik kadro, tesislere gelen futbolcu çocukları ile fotoğraf çektirdi.

Süper Lig: Antalyaspor 1-0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
Akdeniz derbisinde kazanan Antalya! Akdeniz derbisinde kazanan Antalya!
Fırtına Antalya'ya takıldı! Fırtına Antalya'ya takıldı!
Antalyaspor'da sakatlık kabusu! Tam 4 yıldız... Antalyaspor'da sakatlık kabusu! Tam 4 yıldız...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör