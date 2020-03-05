05 Mart 2020, Perşembe

ANTALYASPOR A.Ş.

Murat Süğlün: Mağlubiyet takımımızı etkilemeyecek

Murat Süğlün: Mağlubiyet takımımızı etkilemeyecek
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 05.03.2020

Devre arasında yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine toplayan , 'a karşı 1-0 kaybettiği maç sonrasında konuşan , "Çift karşılaşmalı bir maç trafiği olacağı için 1-0’lık mağlubiyet dezavantaj gibi gözükse de, Antalyaspor deplasmanda oynayacağı maçta da hiçbir zaman bu yarışı bırakmayacak" dedi.

Kulübü , maçında aldıkları mağlubiyetin dezavantaj gibi gözükse de, Antalyaspor'un kupa yarışını bırakmayacağını söyledi.

'nda 10 kişi kalan Alanyaspor'a son dakikalarda gelen golle 1-0 mağlup olan Antalyaspor, turu geçmek için umutlu. Sahalarında aldıkları mağlubiyeti değerlendiren Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, skor yönünden 'Şansız bir maç' olarak değerlendirdiği kupa maçına ilişkin, "Çift karşılaşmalı bir maç trafiği olacağı için 1-0'lık mağlubiyet dezavantaj gibi gözükse de, Antalyaspor deplasmanda oynayacağı maçta da hiçbir zaman bu yarışı bırakmayacak" dedi.

"MAĞLUBİYET TAKIMIMIZI ETKİLEMEYECEK"

Ligde yakaladıkları çıkışı sürdüreceklerinin altını çizen Süğlün, "Devre arasında en iyi yapan takımlardan bir tanesiyiz. Tüm transferlerimiz inanılmaz ve pozitif yönde takıma etki yaptı. Mağlubiyet takımımızı etkilemeyecek. Kupa başka bir şey, lig başka bir şey. Bunun herkes bilincinde" diye konuştu.

Alanyaspor avantajı kaptı! | ÖZET İZLE haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
Alanyaspor avantajı kaptı! | ÖZET İZLE Alanyaspor avantajı kaptı! | ÖZET İZLE
Buradan kazanarak ayrılma planımız vardı "Buradan kazanarak ayrılma planımız vardı"
Buradan kazanarak ayrılma planımız vardı "Buradan kazanarak ayrılma planımız vardı"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör