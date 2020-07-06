06 Temmuz 2020, Pazartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'da sakatlık kabusu! Tam 4 yıldız...

Antalyaspor'da sakatlık kabusu! Tam 4 yıldız...
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 06.07.2020

ekibi Fraport 'da Başakşehir maçında sakatlanan 'nin 3-4 hafta oynayamayacağı açıklandı. ekibinde sezon kapatan Podolski'nin yanında 'nun 1 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, ve 'ün ise maçına yetiştirilmeye çalışıldığı aktarıldı.

Fraport 'un geçtiğimiz cumartesi günü sahasında oynadığı karşılaşmasının 70. dakikasında sakatlanarak, sahayı sedyeyle terk eden 'nin sağlık kontrolü gerçekleştirildi.

Antalyaspor Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Burhanettin Çalım, nezaretinde Memorial Antalya Hastanesi'nde, yapılan tetkiklerde Lukas Podolski'nin sağ uyluk arka adalesinde Grade 2C yırtık tespit edildiği ve 3-4 hafta oynayamayacağı belirtildi.

Öte yandan 'nun sağ uyluk alt adalesinde darbeye bağlı Grade 1 ödem tespit edildiği, 1 hafta oynayamayacağı kaydedildi.

Defans oyuncusu 'ün omurilik sakatlığı, 'ün ise kasık adalesinde Grade 1 ödem tespit edildiği, deplasmandaki karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi.

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