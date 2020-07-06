Antalyaspor'da sakatlık kabusu! Tam 4 yıldız...
Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'da Başakşehir maçında sakatlanan Lukas Podolski'nin 3-4 hafta oynayamayacağı açıklandı. Akdeniz ekibinde sezon kapatan Podolski'nin yanında Fredy Ribeiro'nun 1 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, Ersan Gülüm ve Sinan Gümüş'ün ise Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı aktarıldı.
Fraport TAV Antalyaspor'un geçtiğimiz cumartesi günü sahasında oynadığı Medipol Başakşehir karşılaşmasının 70. dakikasında sakatlanarak, sahayı sedyeyle terk eden Lukas Podolski'nin sağlık kontrolü gerçekleştirildi.
Antalyaspor Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Burhanettin Çalım, nezaretinde Memorial Antalya Hastanesi'nde, yapılan tetkiklerde Lukas Podolski'nin sağ uyluk arka adalesinde Grade 2C yırtık tespit edildiği ve 3-4 hafta oynayamayacağı belirtildi.
Öte yandan Fredy Ribeiro'nun sağ uyluk alt adalesinde darbeye bağlı Grade 1 ödem tespit edildiği, 1 hafta oynayamayacağı kaydedildi.
Defans oyuncusu Ersan Gülüm'ün omurilik sakatlığı, Sinan Gümüş'ün ise kasık adalesinde Grade 1 ödem tespit edildiği, deplasmandaki Trabzonspor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi.
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