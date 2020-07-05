05 Temmuz 2020, Pazar

ANTALYASPOR A.Ş.

Podolski'den Antalyaspor'a kötü haber

Podolski'den Antalyaspor'a kötü haber
ANTALYASPOR A.Ş.
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.07.2020

'in 30. haftasında oynanan Başakşehir maçında sağ arka baldırından sakatlanan Antalyasporlu futbolcu 'nin maçında oynayamayacağı öğrenildi.

'in 30. haftasında Fraport , sahasında karşılaştığı 'e 2-0 mağlup olmuştu. 11 maçlık yenilmezlik serisi sona eren kırmızı-beyazlılar bir de sakatlık şoku yaşadı. Medipol Başakşehir maçının 70. dakikasında topla rakip ceza sahasına giren Podolski, sakatlandı ve kendini yere bıraktı. Oyun alanını sedye ile terkeden yıldız futbolcunun sağ arka baldırında çekme olduğu, çekilecek MR'ının ardından sağlık durumunun belli olacağı belirtildi. 35 yaşındaki Podolski'nin deplasmanında oynaması beklenmiyor.

Podolski'nin kırmızı-beyazlı formayla çıktığı 9 maçta, 2 gol, 3 asisti bulunuyor.

Antalyaspor’un 11 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
Antalyaspor’un 11 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi Antalyaspor’un 11 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
Başakşehir fire vermedi! Başakşehir fire vermedi!
Antalyaspor yara sardı Antalyaspor yara sardı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör