04 Mart 2020, Çarşamba

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor dostluk yemeğinde buluştu

Antalyaspor ve Alanyaspor dostluk yemeğinde buluştu
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 04.03.2020

Yarı Final ilk maçı öncesinde ile Aytemiz yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Yarı Final ilk maçında Antalya Stadı'nda oynanacak -Aytemiz karşılaşması öncesi her iki takımın yöneticileri bir restoranda dostluk yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı , Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu katıldı. Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün rahatsızlığı nedeniyle programa katılamadığı öğrenildi.


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