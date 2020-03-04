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Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor dostluk yemeğinde buluştu
Giriş Tarihi: 04.03.2020
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçı öncesinde Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Antalya Stadı'nda oynanacak Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesi her iki takımın yöneticileri bir restoranda dostluk yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Fikret Öztürk, Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu katıldı. Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün rahatsızlığı nedeniyle programa katılamadığı öğrenildi.
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