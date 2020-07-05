Antalyaspor’un 11 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
Süper Lig’in ikinci yarısındaki son 11 maçında yenilgi yüzü görmeyen Fraport TAV Antalyaspor’un bu serisi Medipol Başakşehir karşısında sona erdi.
Süper Lig'in ikinci yarısında Tamer Tuna ile birlikte büyük bir çıkış yakalayan Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Göztepe yenilgisinin ardından son 11 maçında yenilgi yüzü görmemişti. Dün akşamki 30. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir maçında da bu seriyi devam ettirmek isteyen kırmızı-beyazlılar başarılı olamadı. Serisini 12 maça taşımak isteyen Antalyaspor, 70 ve 90+6. dakikalarda yediği gollerle karşılaşmayı 2-0 kaybetti. Ligde 37 puanla 10. sıraya gerileyen Antalyaspor'da maç sonu yenilginin üzüntüsü yaşandı.
Son 11 maçında Antalyaspor; Denizlispor'u 3-0, Kasımpaşa'yı 3-1, Yeni Malatyaspor'u 2-1, DG Sivasspor'u 1-0, Beşiktaş'ı 2-1 ve Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerken, İH Konyaspor'la 0-0, Hes Kablo Kayserispor'la 2-2, Fenerbahçe'yle 2-2, Gençlerbirliği'yle 1-1 ve Gaziantep FK ile de 1-1 berabere kalıp, hanesine 23 puan yazdırmıştı.
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