05 Temmuz 2020, Pazar

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor’un 11 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Antalyaspor’un 11 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 05.07.2020

’in ikinci yarısındaki son 11 maçında yenilgi yüzü görmeyen Fraport TAV ’un bu serisi karşısında sona erdi.

'in ikinci yarısında ile birlikte büyük bir çıkış yakalayan Fraport TAV , sahasında Göztepe yenilgisinin ardından son 11 maçında yenilgi yüzü görmemişti. Dün akşamki 30. hafta karşılaşmasında maçında da bu seriyi devam ettirmek isteyen kırmızı-beyazlılar başarılı olamadı. Serisini 12 maça taşımak isteyen Antalyaspor, 70 ve 90+6. dakikalarda yediği gollerle karşılaşmayı 2-0 kaybetti. Ligde 37 puanla 10. sıraya gerileyen Antalyaspor'da maç sonu yenilginin üzüntüsü yaşandı.

Son 11 maçında Antalyaspor; Denizlispor'u 3-0, Kasımpaşa'yı 3-1, Yeni Malatyaspor'u 2-1, DG Sivasspor'u 1-0, Beşiktaş'ı 2-1 ve Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerken, İH Konyaspor'la 0-0, Hes Kablo Kayserispor'la 2-2, Fenerbahçe'yle 2-2, Gençlerbirliği'yle 1-1 ve Gaziantep FK ile de 1-1 berabere kalıp, hanesine 23 puan yazdırmıştı.

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