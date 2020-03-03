03 Mart 2020, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor kupada 2 oyuncu oynatamayacak!

Antalyaspor kupada 2 oyuncu oynatamayacak!
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 03.03.2020

, Ziraat Türkiye Kupasın'da ile oynayacağı yarı final ilk maçında cezalı ile sakatlığı bu müsabakada takımdaki yerini alamayacak.

yarı final ilk maçında sahasında ile karşılaşacak 'da cezalı ile sakatlığı bu müsabakada takımdaki yerini alamayacak.

ekiplerinden Antalyaspor, ikinci yarıdaki çıkışını Ziraat Türkiye Kupası'nda da sürdürüyor. 'nın öğrencileri, yarı final ilk maçında sahasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçından avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

4'ÜNCÜ KEZ YARI FİNAL

Bugüne kadar kupayı müzesine götüremeyen Antalyaspor, tarihinde 4. kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Kırmızı-beyazlılar, 1999-2000 sezonunda 'u eleyerek finale yükselmişti. Finalde Galatasaray'a kupayı kaptıran Antalyaspor, 2009-2010 sezonunda bir kez daha çıktığı yarı finalde 'a elenmişti. Kırmızı-beyazlılar, 2013-2014 sezonunda yükseldiği yarı finalde 'a elenerek kupaya veda etmişti.

İKİ EKSİK

Kırmızı-beyazlılar, 6 yıl aradan sonra yükseldiği yarı finalde, final hesaplarını yapıyor. Ligdeki performansını kupada da sürdüren Antalyaspor'da, cezalı Hakan Özmert ile sakatlığı devam eden Bahadır Öztürk, görev alamayacak. Antalya Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek. 4. turda Anadolu FK'yı kupanın dışına iten Antalyaspor, 5. turda Eyüpspor'u, son 16 turunda 'yi eledi. Kırmızı-beyazlı ekip, çeyrek finalde ise Demir Grup Sivasspor'u saf dışı bırakmıştı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci karşılaşması 22 Nisan Çarşamba günü Alanya'da oynanacak

Antalyaspor'da Podolski rüzgarı! haberin devamı
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