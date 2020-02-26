26 Şubat 2020, Çarşamba

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'da 5 eksik!

Antalyaspor'da 5 eksik!
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 26.02.2020

Fraport-TAV 'un cumartesi günü sahasında oynayacağı maçında , , , sakatlıktan dolayı, de kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 24'üncü haftasında Fraport-TAV , ile karşılaşacak. Cumartesi günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Ligde 5 maçtır yenilmeyen kırmızı beyazlılar, Fenerbahçe maçında da puan kazanmayı istiyor. Teknik direktör yönetiminde maçın hazırlıklarına devam eden Antalyaspor, Fenerbahçe'yi yenerek ligdeki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Antalyaspor'da, , , , sakatlıktan dolayı, de kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Fraport TAV Antalyaspor yönetimi, taraftarlarına tribünleri doldurmaları ve takımı desteklemeleri çağrısı yaptı. Kırmızı beyazlılarda yönetim Fenerbahçe karşılaşmasının biletleri VIP 100, batı tribünü 60, Adopen tribünü 40, The Land of Legends tribünü 20, kuzey kale arkası tribünü 20, misafir takım tribünü 26 liradan satışa çıktı.

Antalyaspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

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