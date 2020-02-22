Antalya rekor kırdı

Antalyaspor, altyapıya verdiği önemin karşılığını, oyuncularının birçok kategoride milli takımlara seçilmesiyle alıyor. Daha önce Hasan Akıncıoğlu döneminde altyapısından 9 oyuncuyu gönderen Akdeniz ekibi, bu kez 14 oyuncusunun davet almasıyla kulüp tarihinin rekorunu kırdı.

Antalyaspor, altyapıya verdiği önemin karşılığını, oyuncularının birçok kategoride milli takımlara seçilmesiyle alıyor. Daha önce Hasan Akıncıoğlu döneminde altyapısından 9 oyuncuyu gönderen Akdeniz ekibi, bu kez 14 oyuncusunun davet almasıyla kulüp tarihinin rekorunu kırdı.

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