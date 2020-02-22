22 Şubat 2020, Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalya rekor kırdı

Antalya rekor kırdı
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 22.02.2020

, altyapıya verdiği önemin karşılığını, oyuncularının birçok kategoride milli takımlara seçilmesiyle alıyor. Daha önce döneminde altyapısından 9 oyuncuyu gönderen Akdeniz ekibi, bu kez 14 oyuncusunun davet almasıyla kulüp tarihinin rekorunu kırdı.

, altyapıya verdiği önemin karşılığını, oyuncularının birçok kategoride milli takımlara seçilmesiyle alıyor. Daha önce döneminde altyapısından 9 oyuncuyu gönderen Akdeniz ekibi, bu kez 14 oyuncusunun davet almasıyla kulüp tarihinin rekorunu kırdı.

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