24 Şubat 2020, Pazartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

“Hayat ve nefes”

ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 24.02.2020

Antalya Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Bazı maçlar tekrar hayat ve nefes olur size, öyle bir gün yaşadık" dedi.

Antalya Teknik Direktörü Tamer Tuna, 10 kişi çok kritik bir galibiyet aldıklarını vurguladı. Tuna, "Oyuncularımın 10 kişi kaldıktan sonraki mücadelesi, ortaya koydukları o yardım, bitişe kadar o motivasyonları, konsantrasyonları inanılmazdı, onları tebrik ediyorum. Bazı maçlar tekrar hayat ve nefes olur size, öyle bir gün yaşadık" dedi.
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