Antalya Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Bazı maçlar tekrar hayat ve nefes olur size, öyle bir gün yaşadık" dedi.

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Antalya Teknik Direktörü Tamer Tuna, 10 kişi çok kritik bir galibiyet aldıklarını vurguladı. Tuna, "Oyuncularımın 10 kişi kaldıktan sonraki mücadelesi, ortaya koydukları o yardım, bitişe kadar o motivasyonları, konsantrasyonları inanılmazdı, onları tebrik ediyorum. Bazı maçlar tekrar hayat ve nefes olur size, öyle bir gün yaşadık" dedi.