23 Şubat 2020, Pazar

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'da Sinan Gümüş Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek

Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek!
ANTALYASPOR A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 Giriş Tarihi: 23.02.2020

'in 23. haftasında 'a konuk olan 'da kırmızı kart gördü ve haftaya oynanacak karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

ile oynanan karşılaşmada 26. ve 31. dakikalarda sarı kart gören , kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Genç forvet, 'in 24. haftasında oynanacak olan karşılaşmasında cezalı duruma düştü ve karşılaşmada forma giyemeyecek.

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