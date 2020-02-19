Adis Jahovic maskeyi taktı gollerini attı!
Fraport TAV Antalyaspor'da sol elmacık kemiğindeki 2 kırıktan dolayı ameliyat olan ve kafatasındaki 2 çatlak nedeniyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Adis Jahovic, 2 haftalık aranın ardından Kasımpaşa karşılaşmasında yüzünde özel maskeyle oynayarak gollerine devam etti.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un devre arasında kadrosuna dahil ettiği golcü futbolcu Adis Jahovic, 20'nci hafta Yukatel Denizlispor karşılaşmasında başına aldığı darbe sonrası ambulans helikopterle Antalya'ya getirilerek, hastanede tedaviye alındı. Sol elmacık kemiğinde 2 kırık ameliyatla tedavi edilen Jahovic'in, sol kulak arkasında kafatasındaki 2 çatlak nedeniyle 4-6 maç oynamaması planlanıyordu.
Elmacık kemiğindeki kırıkların oynamasına engel olmayacağı belirtilen golcü futbolcu, kafatasındaki çatlak nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kaldı. Kırmızı beyazlıların, alt sıralardan kurtulma hedefiyle önem verdiği Kasımpaşa maçında oynama isteğini teknik direktör Tamer Tuna'ya ileten Adis Jahovic'in doktorlarıyla görüşüldü. Özel maske hazırlanan golcü futbolcu, antrenmanlardaki alışma sürecinin ardından doktorlarının da onayıyla Kasımpaşa maçında sahaya çıktı. Kırmızı beyazlı formayla ligde ilk golünü sakatlık yaşadığı Yukatel Denizlispor maçında atan Jahovic, sakatlık dönemi sonrası özel maskeyle çıktığı ilk karşılaşmada da gollerine devam etti. Kasımpaşa maçında takımının ilk golünü atarak galibiyette önemli rol oynayan Jahovic, performansıyla, kafatasındaki çatlağa rağmen oynama isteğiyle de taraftarın beğenisini kazandı. Elmacık kemiğindeki kırıkların iyileşme süreci ile kafatasındaki çatlakların tedavisi boyunca özel maske takacak Jahovic'in, 6 hafta maskeyle oynaması bekleniyor. Jahovic bu hafta da eski takımı BTC Turk Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyecek.
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