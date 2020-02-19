19 Şubat 2020, Çarşamba

ANTALYASPOR A.Ş.

Adis Jahovic maskeyi taktı gollerini attı!

Adis Jahovic maskeyi taktı gollerini attı!
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 19.02.2020

Fraport 'da sol elmacık kemiğindeki 2 kırıktan dolayı ameliyat olan ve kafatasındaki 2 çatlak nedeniyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalması beklenen , 2 haftalık aranın ardından karşılaşmasında yüzünde özel maskeyle oynayarak gollerine devam etti.

ekiplerinden Fraport 'un devre arasında kadrosuna dahil ettiği golcü futbolcu , 20'nci hafta karşılaşmasında başına aldığı darbe sonrası ambulans helikopterle Antalya'ya getirilerek, hastanede tedaviye alındı. Sol elmacık kemiğinde 2 kırık ameliyatla tedavi edilen Jahovic'in, sol kulak arkasında kafatasındaki 2 çatlak nedeniyle 4-6 maç oynamaması planlanıyordu.

Elmacık kemiğindeki kırıkların oynamasına engel olmayacağı belirtilen golcü futbolcu, kafatasındaki çatlak nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kaldı. Kırmızı beyazlıların, alt sıralardan kurtulma hedefiyle önem verdiği maçında oynama isteğini teknik direktör 'ya ileten Adis Jahovic'in doktorlarıyla görüşüldü. Özel maske hazırlanan golcü futbolcu, antrenmanlardaki alışma sürecinin ardından doktorlarının da onayıyla Kasımpaşa maçında sahaya çıktı. Kırmızı beyazlı formayla ligde ilk golünü sakatlık yaşadığı Yukatel Denizlispor maçında atan Jahovic, sakatlık dönemi sonrası özel maskeyle çıktığı ilk karşılaşmada da gollerine devam etti. Kasımpaşa maçında takımının ilk golünü atarak galibiyette önemli rol oynayan Jahovic, performansıyla, kafatasındaki çatlağa rağmen oynama isteğiyle de taraftarın beğenisini kazandı. Elmacık kemiğindeki kırıkların iyileşme süreci ile kafatasındaki çatlakların tedavisi boyunca özel maske takacak Jahovic'in, 6 hafta maskeyle oynaması bekleniyor. Jahovic bu hafta da eski takımı BTC Turk 'a karşı forma giyecek.

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