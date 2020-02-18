18 Şubat 2020, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor sonunda başardı! 7 maç aradan sonra...

Antalyaspor sonunda başardı! 7 maç aradan sonra...
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 18.02.2020

, ’in 22. haftasında sahasında karşılaştığı ’yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Sahasında 7 maç aradan sorna 3 puanla tanıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip bu galibiyetle puanını 22'ye çıkardı ve ligde 14. sıraya yükseldi. , 7 hafta sonra bir iç saha maçından 3 puan kazanmış oldu. İkinci yarının ilk maçında 'ye sahasında 3-0 mağlup olan Antalyaspor, bir sonraki hafta deplasmanda Denizlispor'u 3 golle geçti. Kırmızı-beyazlılar, 'in 20. haftasında evinde ile 0-0, 21. haftada da deplasmanda ile 2-2 berabere kaldı. Rakiplerinin kazanmasıyla düşme hattına gerileyen Antalyaspor, galibiyetiyle hem morallendi hem de düşme hattının iki basamak üzerine çıktı.
Güney ekibi ligin 23. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak.

MAÇ SONUCU l Antalyaspor 3-1 Kasımpaşa l ÖZET

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