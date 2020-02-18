Antalyaspor sonunda başardı! 7 maç aradan sonra...
Antalyaspor, Süper Lig’in 22. haftasında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Sahasında 7 maç aradan sorna 3 puanla tanıştı.
Kırmızı-beyazlı ekip bu galibiyetle puanını 22'ye çıkardı ve ligde 14. sıraya yükseldi. Antalyaspor, 7 hafta sonra bir iç saha maçından 3 puan kazanmış oldu. İkinci yarının ilk maçında Göztepe'ye sahasında 3-0 mağlup olan Antalyaspor, bir sonraki hafta deplasmanda Denizlispor'u 3 golle geçti. Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'in 20. haftasında evinde Konyaspor ile 0-0, 21. haftada da deplasmanda Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Rakiplerinin kazanmasıyla düşme hattına gerileyen Antalyaspor, Kasımpaşa galibiyetiyle hem morallendi hem de düşme hattının iki basamak üzerine çıktı.
Güney ekibi ligin 23. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
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