19 Şubat 2020, Çarşamba

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyasporlu yıldız Podolski'nin çay keyfi

Antalyasporlu yıldız Podolski'nin çay keyfi
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 19.02.2020

Fraport 'un yıldız futbolcusu , berber koltuğunda kişisel bakımı yapılırken bardakta çay yudumlayıp, berberinin ateş şovuyla eğlenceli vakit geçirdi.

Fraport 'un devre arası döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcu , transferinin ardından paylaşımlarıyla futbolseverlerin gönlünde taht kurdu. Türk çayına ilgisiyle tanınan ve her fırsatta '' olarak bilinen bardaktan çay içmeyi seven Podolski, saç kesimi için Türk berber tercih etmesiyle dikkati çekti. yapılırken berberinin ateş şovuyla eğlenceli vakit geçiren yıldız futbolcu, berber koltuğunda da elinden ince belli bardağı bırakmadı. Berberinin ateş şovu sırasında çay keyfi yapan Podolski, bu eğlenceli anı sosyal medya hesabının hikayeler bölümünde paylaştı.

Antalyaspor formasıyla performansını yükseltmek için ekstra antrenmanlar yapan Podolski, sosyal medya hesabından kenti gezdiği anları gösteren fotoğraflar da paylaştı. Kentin turistik yerlerini gezen yıldız futbolcu, Antalya'nın güneşli havasında tarihi ve doğal güzelliklerle sık sık fotoğraf çektip, bu anları milyonlarca takipçisiyle paylaşıyor. Paylaşımlarında 'ye sevgisini yorumlarına yansıtan Podolski'yi, taraftar 'içimizden biri gibi' sözleriyle tanımladı.

Podolski'den ekstra mesai

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