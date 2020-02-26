26 Şubat 2020, Çarşamba

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'da Podolski için imza töreni düzenlendi

Antalyaspor'da Podolski için imza töreni düzenlendi
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 26.02.2020

ekiplerinden Fraport TAV 'un ara döneminde kadrosuna kattığı yıldız oyuncu için imza günü etkinliği düzenlendi. Antalya Stadı dışındaki akrep heykeli önünde gerçekleştirilen organizasyona, kırmızı-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi Çayı sevdiği bilinen Podolski, kendisine ikram edilen çayı kameraların karşısında içti. Podolski, kendisini meşalelerle karşılayan ve sevgi gösterisinde bulunan taraftarlara teşekkür ederek imza dağıttı. Alman futbolcu, burada yaptığı konuşmada, Antalyaspor'un hem kupada hem ligde hak ettiği yere gelmesine katkı sunmak istediğini ifade etti.

Geldiği ilk günden beri taraftarın kendisine çok içten destek verdiğini belirten Podolski, şöyle konuştu:

"Bu zamana kadar zorlu mücadelemizde verdiğiniz destek çok önemlidir. Önümüzde zorlu maçı var, bu karşılaşmadaki desteğiniz de önemli. Buraya tatile gelmedim, 'u iyi yerlere getirmek için geldim. Takımda herkes elinden geleni yapıyor. Antalyaspor bir marka."

Öztürk: Gollerini bu haftaki Fenerbahçe maçına saklıyor

Etkinliğe katılan Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Podolski'nin kalitesinin ortada olduğunu, takıma önemli katkılarda bulunacağına inandığını söyledi.

Podolski'nin Antalya'ya kazanmaya geldiğini belirten Öztürk, "Başarılı bir sporcu, Antalya'yı çok seviyor. Para kazanmak için değil Antalya'yı daha iyi tanıtmak için geldi. Podolski, dünya kupası kazanan bir takımın oyuncusuydu. Antalyaspor'da üç gol attı, ikisi sayılmadı. Gollerini bu haftaki Fenerbahçe maçına saklıyor." diye konuştu.

Podolski'nin Antalyaspor performansı

'nın Vissel Kobe takımıyla sözleşmesinin sona ermesinin ardından ara döneminde Fraport TAV Antalyaspor'a transfer olan 34 yaşındaki yıldız oyuncu , yeni takımında forma giydiği 3 lig maçında 32 dakika süre aldı.

Podolski, kırmızı-beyazlı ekipte ilk golünü 'in 23. haftasında son 3 dakikasında forma giydiği BtcTurk maçında kaydetti.


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