10 Şubat 2020, Pazartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor’da Podolski göz doldurdu

Antalyaspor’da Podolski göz doldurdu
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 10.02.2020

’un Alman yıldızı , karşısında 12 dakika oyunda kaldığı sürede oynadığı futbol ve yaptığı asistle beğeni topladı.

'in 21. haftasında , deplasmanda Kaysersipor ile karşılaştı. 2-2 berabere biten karşılaşma sonrası kırmızı beyazlılar puanını 19'a yükseltti ve ligdeki 15'inci sıradaki yerini korudu.

Öte yandan Antalyaspor'da devre arasının yıldız transferi , mücadelenin 78'inci dakikasında Amilton'un yerine oyuna girdi. Oyuna girdikten 1 dakika sonra golle buluşan Podolski'nin attığı bu gol, ofsayt gerekçesiyle VAR incelemesi sonucu iptal edildi. Podolski, skoru 2-2'ye getiren Fredy'nin attığı golünde asistini yaptı. Podolski'nin 12 dakikalık oyunu taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı.

Ayrıca kırmızı beyazlı takımın yeni transferlerinden 'te penaltıdan ilk golünü attı.

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