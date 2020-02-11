Antalyaspor kupada Podolski'yi riske etmeyecek
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Kayserispor karşısında 12 dakikalık performansı ile göz dolduran Alman yıldız Lukas Podolski’yi, kupada karşılaşacakları Sivasspor karşılaşmasında riske etmeyecek.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, ligin ikinci yarısındaki 4 karşılaşmadan aldığı 5 puanla düşme hattının üzerine çıktı. 19 puanla 15'inci sırada yer alan Antalyaspor, uzun bir aradan sonra Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale yükseldi. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk karşılaşmasında sahasında Sivaspor ile 0-0 berabere kalan Antalyaspor, tur şansını ikinci maça bıraktı. Kupada tur atlamayı hedefleyen Antalyaspor'da cezalı oyuncu yer almazken, Yekta Kurtuluş, Nazım Sangare, Adis Jahovic ve Bahadır Öztürk'ün sakatlıkları devam ediyor. Celutska ve Gustavo Blanco'nun da gribal enfeksiyonlarının devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan güney ekibi Antalyaspor'da Alman yıldız Lukas Podolski'nin tam hazır olmadığı için riske edilmeyeceği ve kadroya alınmayacağı belirtildi. Teknik Direktör Tamer Tuna'nın Podolski ile özel olarak ilgilendiği ve ligdeki Kasımpaşa karşılaşmasında çok şey beklediği kaydedildi. Podolski, Kayserispor deplasmanında oyunda kaldığı 12 dakikalık sürede bir golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken takımının beraberlik golünün asistini yapmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...