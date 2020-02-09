Tamer Tuna: Kazanabilirdik ama gerçekleştiremedik
Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, “Kazanabilirdik ama gerçekleştiremedik" dedi.
Tuna, "İki tane çok arzulu takım vardı. Biz kazanmak için gelmiştik. Oyunda da bunu gösterdiğimize inanıyorum. Kayserispor'un kazanma iştahı vardı. Oyunda bu nedenle hamleler yaptık. Kazanamasak da kaybetmemek de önemliydi. Kaybedebilir miydik, 2-2'den sonra net pozisyonlarımız var. Kazanabilirdik ama gerçekleştiremedik. Bizim kendi takımımız adına kaybetmeme, sakat oyuncuların olmamasına rağmen ortaya koyduğu mücadele, kaybetmemek, kazanmak için her şeyi yaptık. Kaliteli oyunculara sahibiz. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız. Penaltı pozisyonları, verilebilecek pozisyonlar. Bugün VAR'a gerek duymadan net kararlar vermesi çok önemli hakemin. Hakemi zorlayan bir maçtı. Bize gösterilen sarı kartlar, iki takıma eşit gösterilen kartlar vardı. En fazla eleştirilen kesinlikle hakemlerdir. Umarım hata yapmadan, tüm kulüplerin konuşmadan oynayabildiği bir sezon olsa daha iyi olur. Pozisyonları izlemeden değerlendirmek sağlıklı olmaz" ifadelerini kullandı.
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