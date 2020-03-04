Ziraat Türkiye Kupası'nda Akdeniz derbisi heyecanı A Spor'da

Ziraat Türkiye Kupası bugün Güney derbisine sahne olacak. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği organizasyonda, Antalyaspor ile Alanyaspor yarı finalin ilk maçında karşılaşacak.

İkinci yarıda yaptığı transferlerle çıkışa geçen Antalya ile son haftalarda düşüşte olan Alanya'nın randevusu saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor'dan ekranlara gelecek. Mücadelenin rövanşı ise 22 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Çeyrek finalde Sivas'ı eleyen ev sahibinde kırmızı kart cezalısı Hakan ve Bahadır dışında eksik oyuncu bulunmazken; G.Saray'ı saf dışı bırakan konuk ekip ise tam kadro olarak deplasmana gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat, Bünyamin, Ersan, Celustka, Eren, N'Dinga, Fredy, Sinan, Podolski, Amilton, Jahovic

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur, Welinton, Caulker, N'Sakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

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