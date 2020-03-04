04 Mart 2020, Çarşamba

ANTALYASPOR A.Ş.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Akdeniz derbisi heyecanı A Spor'da

Türkiye Kupası'nda Akdeniz derbisi A Spor'da
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 04.03.2020

Ziraat Türkiye Kupası bugün Güney derbisine sahne olacak. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği organizasyonda, ile yarı finalin ilk maçında karşılaşacak.

İkinci yarıda yaptığı transferlerle çıkışa geçen Antalya ile son haftalarda düşüşte olan Alanya'nın randevusu saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor'dan ekranlara gelecek. Mücadelenin rövanşı ise 22 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Çeyrek finalde 'ı eleyen ev sahibinde kırmızı kart cezalısı Hakan ve Bahadır dışında eksik oyuncu bulunmazken; G.Saray'ı saf dışı bırakan konuk ekip ise tam kadro olarak deplasmana gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat, Bünyamin, Ersan, Celustka, Eren, N'Dinga, Fredy, Sinan, Podolski, Amilton, Jahovic

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur, Welinton, Caulker, N'Sakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

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