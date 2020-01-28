Adis Jahovic ameliyat edildi!

Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmasında Yukatel Denizlispor'a konuk olan Antalyaspor'da Adis Jahovic sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalmıştı. Makedon forvet, kafasına aldığı darbe sonucu travma şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Antalyaspor'un golcü oyuncusu Adis Jahovic, elmacık kemiğinden başarılı bir operasyon geçirdi. Başarılı futbolcunun 2 hafta sonra düz koşulara başlayabileceği belirtilirken, sahalara dönüşünün ise 4-6 hafta arasında olması öngörüldü.

Jahovic, bu sezon ligde çıktığı 24 karşılaşmada 15 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.