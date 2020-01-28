28 Ocak 2020, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Adis Jahovic ameliyat edildi!

Adis Jahovic ameliyat edildi!
ANTALYASPOR A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 Giriş Tarihi: 28.01.2020

'in ilk devresini BtcTurk 'da geçiren, devre arası döneminde 'a transfer olan , ameliyat edildi.

'de 19. hafta karşılaşmasında Yukatel Denizlispor'a konuk olan 'da sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalmıştı. Makedon forvet, kafasına aldığı darbe sonucu travma şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Antalyaspor'un golcü oyuncusu Adis Jahovic, elmacık kemiğinden başarılı bir operasyon geçirdi. Başarılı futbolcunun 2 hafta sonra düz koşulara başlayabileceği belirtilirken, sahalara dönüşünün ise 4-6 hafta arasında olması öngörüldü.

Jahovic, bu sezon ligde çıktığı 24 karşılaşmada 15 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Antalyaspor'da Jahovic açıklaması!

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