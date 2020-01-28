28 Ocak 2020, Salı
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Adis Jahovic ameliyat edildi!
Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 Giriş Tarihi: 28.01.2020
Süper Lig'in ilk devresini BtcTurk Yeni Malatyaspor'da geçiren, devre arası transfer döneminde Antalyaspor'a transfer olan Adis Jahovic, ameliyat edildi.
Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmasında Yukatel Denizlispor'a konuk olan Antalyaspor'da Adis Jahovic sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalmıştı. Makedon forvet, kafasına aldığı darbe sonucu travma şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.
Antalyaspor'un golcü oyuncusu Adis Jahovic, elmacık kemiğinden başarılı bir operasyon geçirdi. Başarılı futbolcunun 2 hafta sonra düz koşulara başlayabileceği belirtilirken, sahalara dönüşünün ise 4-6 hafta arasında olması öngörüldü.
Jahovic, bu sezon ligde çıktığı 24 karşılaşmada 15 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.
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