26 Ocak 2020, Pazar

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'da Jahovic açıklaması!

Antalyaspor'da Jahovic şoku!
ANTALYASPOR A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 26.01.2020 Giriş Tarihi: 26.01.2020

'in 19. haftasında 'a konuk olan 'da yeni , mücadelenin ikinci yarısında geçirdiği sakatlık nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Makedon golcünün elmacık kemiğinin kırıldığı ve kafatasında çatlak olduğu öğrenildi. Antalyaspor'dan Jahovic'in sakatlığı hakkında açıklama geldi.

'in 19. haftasında 'a konuk olan 'da 'ten kötü haber geldi. Makedon golcü, mücadelenin ikinci yarısında yaşadığı sakatlık sonrası ambulans helikopter ile Antalya'ya götürüldü.

Elmacık kemiğinde kırık bulunan golcü oyuncunun, travma riskine karşı karayolunun tercih edilmediği belirtildi. Öte yandan Jahovic'in kafatasında çatlak bulunduğu da öğrenildi.

Jahovic, Denizlispor maçının 26. dakikasında yeni takımıyla ilk golünü atmış ve takımını 1-0 öne geçirmişti.

"JAHOVIC'İN DURUMU BİRAZ KRİTİK"

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Denizlispor maçının ardından yaptığı açıklamada "Jahovic'in durumu biraz kritik. Ciddi bir darbe aldı. Çok üzgünüz. Röntgenleri çekildi biraz şüpheler var." ifadelerini kullandı.

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JAHOVİC AMBULANS HELİKOPTERLE ANTALYA'YA GETİRİLDİ

Antalyaspor'un Denizlispor maçında hava mücadelesinde rakip oyuncuyla çarpışarak sakatlanan ve kafa travması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Adis Jahovic, ambulans helikopterle Antalya'ya getirildi.

ANTALYASPOR'DAN JAHOVİC AÇIKLAMASI!

Futbolcumuz Adis Jahovic Memorial Antalya Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Herhangi bir operasyona gerek duyulmamakla birlikte 2 gün müşahade altında tutulacaktır.

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