27 Ocak 2020, Pazartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'da Konyaspor hazırlığı

Antalyaspor'da Konyaspor hazırlığı
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 27.01.2020

ekiplerinden 'da maçı hazırlıkları başladı. Yeni transferler ve de çalışmada yer aldı.

'in 19'uncu haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-0 yenen , ara vermeden bu hafta sahasında oynayacağı maçı hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde öğle saatlerinde gerçekleşen antrenmanda, Yukatel Denizlispor maçında ilk onbirde oynayan futbolcular düz koşu ve yenileme çalışmaları yaptı. Teknik direktör , diğer futbolcuları ise iki gruba ayırdı.

PODOLSKI VE ERSAN ANTRENMANDA

Salih Dursun, Eren Albayrak ve Hakan Özmert ile yeni transferlerden ve , performans antrenörü Dolu Arslan gözetiminde çalıştı. Diğer grup ise yan sahada ayak tenisi oynadı.

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