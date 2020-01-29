29 Ocak 2020, Çarşamba

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'dan 'Arda Turan' açıklaması

Antalyaspor'dan 'Arda Turan' açıklaması
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 29.01.2020

’a transferi gerçekleşmeyen ’ı ekiplerinden Antalyaspor’un istediği iddiası Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü tarafından yalanlandı. Süğlün, “Arda Turan ile herhangi bir görüşmemiz olmadı” dedi.

Teknik Direktör Tamer Tuna'nın göreve gelmesiyle Jahovic, , , Podolski gibi ünlü oyuncuları kadrosuna katan Antalyaspor için bugün 32 yaşındaki orta saha oyuncusu iddiası ortaya atıldı. Arda Turan'a Antalyaspor'un talip olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirten Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü , orta saha transferi için çalışma içerisinde olduklarını ancak Arda Turan ile ilgili bir girişimde bulunmadıklarını söyledi.

Süğlün, "Şu anda orta sahaya için bakıyoruz ama Arda Turan ile herhangi bir görüşmemiz olmadı" dedi.

Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması haberin devamı
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