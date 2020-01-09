09 Ocak 2020, Perşembe

ANTALYASPOR A.Ş.

Dusko Tosic Antalyaspor'a yakın

Dusko Tosic Süper Lig'e geri dönüyor!
ANTALYASPOR A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 Giriş Tarihi: 09.01.2020

’da transferde adı geçen 3 futbolcudan anlaşma ihtimalinin en yüksek olunan futbolcunun Sırp defans oyuncusu olduğu bildirildi.

'in ilk yarısını istediği noktada tamamlayamayan ve bu süre içinde iki teknik direktör değişikliğine giden 'da görüşmeleri de devam ediyor. İkinci yarı hazırlıklarını Belek'te Teknik Direktör , yönetiminde devam eden kırmızı-beyazlılarda hedef düşme korkusu yaşamadan ligi iyi bir yerde bitirmek.

Antalya ekibi transfer çalışmaları kapsamında ilk olarak kadrosuna Fedor Kudryashov'u katmıştı. Yönetim, Genoa'da forma giyen Sinan Gümüş, bonservisi elinde bulunan İzlandalı Ragnar Sigurdsson ve Çin ekiplerinden Guangzhou R&F kadrosunda yer alan ile transfer girişimlerine devam ediyor. Bu futbolcular içinden Dusko 'in transferinin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Antalyaspor Dusko Tosic ile anlaştı!

SERDAR ÖZKAN, BURSASPOR'A

Futbolcularıyla yakından ilgilenen Tamer Tuna'nın isimleri ayrılma listesinde bulunan Diego ve Aatif Chahechouhe'nun takımda kalmasını istediği, Gelson Dala, Tarık Çamdal ve Aly Cissokho'nun ayrılmalarına onay verdiği öğrenildi.

Kırmızı-beyazlılarda 33 yaşındaki Serdar Özkan'ın da büyük ölçüde TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile anlaştığı öğrenildi. Özkan bu sezon Antalyaspor forması ile 13 resmi maça çıkarken 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Dusko Tosic Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı haberin devamı
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