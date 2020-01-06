06 Ocak 2020, Pazartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor Dusko Tosic ile anlaştı!

Tosic Süper Lig'e geri dönüyor!
ANTALYASPOR A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 Giriş Tarihi: 06.01.2020

ekiplerinden , teknik direktörlük görevine 'yı getirmişti. Tamer Tuna yönetiminde yönetiminde ilk idmanına çıkan ekibi, ile her konuda anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası çalışmaları için Serik ilçesinin Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kampa giren , ilk çalışmayı yeni teknik direktörü yönetiminde gerçekleştirdi. Tuna, antrenman öncesi futbolcularla saha içinde toplantı yaptı.

Koşu ile başlayan antrenman, topla eğitsel çalışmaların ardından açma germe çalışmalarıyla tamamlandı.

Antalyaspor'da çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Fanatik'in haberine göre; ekibi ile her konuda anlaşmaya vardı. 35 yaşındaki futbolcunun birkaç gün içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna

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