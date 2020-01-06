Antalyaspor Dusko Tosic ile anlaştı!
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktörlük görevine Tamer Tuna'yı getirmişti. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde yönetiminde ilk idmanına çıkan Akdeniz ekibi, Dusko Tosic ile her konuda anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası çalışmaları için Serik ilçesinin Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kampa giren Antalyaspor, ilk çalışmayı yeni teknik direktörü Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirdi. Tuna, antrenman öncesi futbolcularla saha içinde toplantı yaptı.
Koşu ile başlayan antrenman, topla eğitsel çalışmaların ardından açma germe çalışmalarıyla tamamlandı.
Antalyaspor'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Fanatik'in haberine göre; Akdeniz ekibi Dusko Tosic ile her konuda anlaşmaya vardı. 35 yaşındaki futbolcunun birkaç gün içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.
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