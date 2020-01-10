10 Ocak 2020, Cuma

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalya’da Tosic yolda

Antalya’da Tosic yolda
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 10.01.2020

Antalya, Genoa'dan Sinan Gümüş, bonservisi elindeki Sigurdsson ve Çin'de Guangzhou'dan Tosic ile görüşüyor. Tosic'in transferinin an meselesi olduğu belirtildi.

Antalya, Genoa'dan Sinan Gümüş, bonservisi elindeki Sigurdsson ve Çin'de Guangzhou'dan Tosic ile görüşüyor. Tosic'in transferinin an meselesi olduğu belirtildi. Öte yandan kırmızı-beyazlılar, 1. Lig'den Erzurum'u Amilton (2), Blanco ve Mukairu'nun golleriyle 4-0 yendi.

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