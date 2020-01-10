Antalya’da Tosic yolda

Antalya, Genoa'dan Sinan Gümüş, bonservisi elindeki Sigurdsson ve Çin'de Guangzhou'dan Tosic ile görüşüyor. Tosic'in transferinin an meselesi olduğu belirtildi.

Antalya, Genoa'dan Sinan Gümüş, bonservisi elindeki Sigurdsson ve Çin'de Guangzhou'dan Tosic ile görüşüyor. Tosic'in transferinin an meselesi olduğu belirtildi. Öte yandan kırmızı-beyazlılar, 1. Lig'den Erzurum'u Amilton (2), Blanco ve Mukairu'nun golleriyle 4-0 yendi.