09 Ocak 2020, Perşembe

ANTALYASPOR A.Ş.

Sinan Gümüş geri dönüyor! İşte yeni takımı...

Geri dönüyor! İşte yeni takımı...
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 09.01.2020

ile yollarını ayırarak takımın başına 'yı getiren , gözünü transfere çevirdi. Bu kapsamda Akdeniz ekibi gözünü eski Galatasaraylı futbolcu 'e dikti.

Sol beke Kudryashov'u alarak transfere hızlı bir giriş yapan hücum hattına da takviye yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı-Beyazlılar'ın hedefinde tanıdık bir isim var: ... 3 sezon Galatasaray'da forma giydikten sonra İtalya'nın yolunu tutan, ancak Genoa'da umduğunu bulamayan başarılı forvet oyuncusu Akdeniz ekibinin listesine girdi. Antalyaspor'da takımın başına geçen yeni teknik direktör 'nın yönetimden alınmasını istediği oyuncuyla bugün bir görüşme gerçekleştirilecek. Milliyet'in haberine göre, Sinan'ın yeniden Türkiye'ye dönmeye çok sıcak baktığı ifade edilirken tarafların anlaşma ihtimalinin son derece yüksek olduğu vurgulandı.

DUSKO TOSIC VE RAGNAR SIGURDSSON
Tamer Tuna, Kırmızı-Beyazlılar'ın ligin ilk yarısında sahasında en fazla gol yiyen, deplasmanda da en az gol atan takım özelliğini sonlandırmayı hedefliyor. Stoper, orta saha ve forvet oyuncu transferiyle takımı güçlendirmeyi planlayan Antalyaspor'un listesinde ile İzlanda Milli Takımı'nda forma giyen Ragnar Sigurdsson yer alıyor. Bu iki oyuncuyla ilgili çalışmaların da tüm hızıyla devam ettiği öğrenildi.

Kudryashov ilk antrenmanına çıktı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
Kudryashov ilk antrenmanına çıktı Kudryashov ilk antrenmanına çıktı
Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi başladı Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi başladı
Kudryashov tamam Kudryashov tamam
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör