06 Ocak 2020, Pazartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Kudryashov Antalya’ya geldi

Kudryashov Antalya’ya geldi
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 06.01.2020

Geçen sezon Başakşehir'de kiralık oynayan sol bek Kudryashov, Antalya'ya geldi. Rusya 'nda da oynayan tecrübeli futbolcu, sağlık kontrolleri sonrası imza atacak.

Geçen sezon Başakşehir'de kiralık oynayan sol bek Kudryashov, Antalya'ya geldi. Rusya 'nda da oynayan tecrübeli futbolcu, sağlık kontrolleri sonrası imza atacak. Öte yandan Tamer Tuna dün takımla ilk idmanına çıkarken, imza töreni bugün yapılacak.

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