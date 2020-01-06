Tamer Tuna: Tarık Çamdal ile yollarımız ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni teknik direktörü Tamer Tuna ile resmi sözleşme imzaladı. Tuna imza töreninde Tarık Çamdal, Sissoko ve Gelson Dala ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Teknik direktör Stjepan Tomas'la yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Tamer Tuna'yı getiren Antalyaspor'la imza töreni düzenlendi.
Genç teknik adam kendisini kırmızı beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalarken takımdan ayrılan 3 futbolcuyu da açıkladı. Tuna, sezon başında Galatasaray'dan transfer edilen Tarık Çamdal'la yolların ayrıldığını belirtti.
Tuna'nın açıklamaları şöyle:
Sezon bittiğinde hedeflediğimiz noktada olacağız. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kısa bir süre var önümüzde. Transfer yapmamız lazım. Bu takıma katkı verecek oyuncuları almak için yönetimle çalışıyoruz. Süreç devam ediyor. Tarık Çamdal, Sissoko ve Dala ile yollarımız ayrıldı.
Ciddi analizlerimiz var teknik konularla ilgili. Bülent Korkmaz, Tomas. Ciddi geçişler yaşandı takımda. Ligin en az gol atan takımıyız. Birçok teknik anlamda sorun var.
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