06 Ocak 2020, Pazartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Tamer Tuna: Tarık Çamdal ile yollarımız ayrıldı

Antalyaspor 3 oyuncuyla yollarını ayırdı
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 06.01.2020

ekiplerinden , yeni teknik direktörü  ile resmi sözleşme imzaladı. Tuna imza töreninde , ve ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Teknik direktör 'la yollarını ayırdıktan sonra takımın başına 'yı getiren 'la imza töreni düzenlendi.

Genç teknik adam kendisini kırmızı beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalarken takımdan ayrılan 3 futbolcuyu da açıkladı. Tuna, sezon başında Galatasaray'dan edilen 'la yolların ayrıldığını belirtti.

Tuna'nın açıklamaları şöyle:

Sezon bittiğinde hedeflediğimiz noktada olacağız. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kısa bir süre var önümüzde. Transfer yapmamız lazım. Bu takıma katkı verecek oyuncuları almak için yönetimle çalışıyoruz. Süreç devam ediyor. Tarık Çamdal, ve Dala ile yollarımız ayrıldı.

Ciddi analizlerimiz var teknik konularla ilgili. Bülent Korkmaz, Tomas. Ciddi geçişler yaşandı takımda. Ligin en az gol atan takımıyız. Birçok teknik anlamda sorun var.

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