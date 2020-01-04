04 Ocak 2020, Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna

İşte Tamer Tuna'nın yeni takımı!
ANTALYASPOR A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 Giriş Tarihi: 04.01.2020

Bülent Korkmaz'ın ardından Tomas ile de yollarını ayıran , Hikmet Karaman ile görüşmüş fakat ekonomik sebeplerden dolayı vazgeçmişti. Akdeniz ekibi, ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

ekiplerinden Antalyasor, ile resmen anlaştı.

Başarılı , son olarak 'ın çalıştırdığı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor'da Stjepan Tomas dönemi bitti

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
Dusko Tosic Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı Dusko Tosic Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı
Dusko Tosic Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı Dusko Tosic Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı
Antalyaspor'dan defansa dev takviye Antalyaspor'dan defansa dev takviye
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör