31 Aralık 2019, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'da Stjepan Tomas dönemi bitti

Süper Lig'de flaş ayrılık!
ANTALYASPOR A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 Giriş Tarihi: 31.12.2019

Son dakika gelişmesine göre; Süper Lig ekiplerinden 'da, Bülent Korkmaz'ın yerine göreve getirilen teknik direktör ile yolların ayrıldığı ifade edildi.

Süper Lig takımlarından 'da flaş bir ayrılık yaşandı. Alınan bilgilere göre teknik direktör ile yollar ayrıldı.

Akdeniz temsilcisi ligin ilk yarısını, topladığı 14 puanla küme düşme hattında bitirdi. Kırmızı-beyazlı ekip son olarak deplasmanda Galatasaray'a 5-0 mağlup olmuştu.

Teknik direktör Tomas bu karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Büyük değişiklikler olacak bu takımda. Geçen sene Rize'de bunu gördüm ve yaşadım. Bu takım ligde kalmayı hak ediyor ve ben takımıma inanıyorum" diye konuşmuştu.

Antalyaspor'da Stjepan Tomas'ın görevine son verildi

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