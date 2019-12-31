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Antalyaspor'da Stjepan Tomas dönemi bitti
Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 Giriş Tarihi: 31.12.2019
Son dakika gelişmesine göre; Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da, Bülent Korkmaz'ın yerine göreve getirilen teknik direktör Stjepan Tomas ile yolların ayrıldığı ifade edildi.
Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Alınan bilgilere göre teknik direktör Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı.
Akdeniz temsilcisi ligin ilk yarısını, topladığı 14 puanla küme düşme hattında bitirdi. Kırmızı-beyazlı ekip son olarak deplasmanda Galatasaray'a 5-0 mağlup olmuştu.
Teknik direktör Tomas bu karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Büyük değişiklikler olacak bu takımda. Geçen sene Rize'de bunu gördüm ve yaşadım. Bu takım ligde kalmayı hak ediyor ve ben takımıma inanıyorum" diye konuşmuştu.
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