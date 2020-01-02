02 Ocak 2020, Perşembe

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor Kudryashov ile prensipte anlaştı

Antalyaspor'dan defansa dev takviye
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 02.01.2020

, defansın solunda görev yapan Rus futbolcu Fedor (33) ile 1.5 yıllığına prensipte anlaştı. Kırmızı beyazlı kulüp yeni teknik direktör olarak Hikmet Karaman ile görüşmelerini sürdürüyor.

'in ilk devresinde kötü günler geçiren , transfer çalışmalarına başladı. İkinci devre kadro yapılanmasını planlayan kırmızı beyazlı kulüp, yeni teknik direktörün göreve başlamasıyla transfer edeceği ve yolların ayrılmasını planladığı futbolcuları belirleyecek. Teknik direktör arayışını sürdüren Antalyaspor, Hikmet Karaman ile görüştü. Karaman ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan kırmızı beyazlılar, sözleşmedeki bazı pürüzlerin giderilmesinin ardından imzayı atmayı planlıyor.

Antalyaspor yönetimi, transfer çalışmalarında Rus futbolcu Fedor ile prensipte anlaştı. Kırmızı beyazlılar, ara transfer döneminin başlamasıyla Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllığına sözleşme imzalamayı planlıyor. Fedor Kudryashov, geçen sezonun ikinci yarısı Medipol Başakşehir formasıyla Süper Lig'de 8 maçta 720 dakika oyunda kaldı ve 1 gol attı. Fedor Kudryashov, Süper Lig'deki tek golünü de Medipol Başakşehir formasıyla 18 Şubat 2019'daki ilk resmi maçında Antalyaspor'a attı.

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