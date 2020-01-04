04 Ocak 2020, Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor teknik direktör Tamer Tuna ile prensipte anlaştı

Resmen açıklandı! İşte Tamer Tuna'nın yeni takımı
ANTALYASPOR A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 Giriş Tarihi: 04.01.2020

ekiplerinden , 'ın yerine ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, yaptığı açıklamada, ile 1,5 yıllığına prensipte anlaştıklarını söyledi.

Süğlün, Tuna ile sözleşmenin yarın imzalanacağını ve 43 yaşındaki teknik adamın takımla kampa katılacağı kaydetti.

Tuna, son olarak takımlarından 'yi çalıştırmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
İşte Tamer Tuna'nın yeni takımı! İşte Tamer Tuna'nın yeni takımı!
Dusko Tosic Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı Dusko Tosic Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı
Dusko Tosic Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı Dusko Tosic Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör