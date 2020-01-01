Antalyaspor'un ilk yarı karnesi
Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yaparak 7 haftada 11 puan topladıktan sonra düşüşe geçen Antalyaspor, teknik direktör değişikliğine rağmen toparlanamayarak ilk yarıyı düşme potasında tamamladı.
Süper Lig'in ilk 7 haftasında Göztepe ve Fenerbahçe'yi deplasmanda, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ise sahasında mağlup eden, İttifak Holding Konyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmalarından birer puan çıkaran Antalyaspor, 11 puan toplama başarısı gösterdi.
Ligin 8. haftasında Gençlerbirliği'ne sahasında 6-0 yenilerek düşüşe geçen Akdeniz ekibinde, 11. haftadaki Çaykur Rizespor mağlubiyetinden sonra teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı.
Takımın başına geçen Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü Stjepan Tomas'da kötü gidişatı durduramadı ve Hırvat çalıştırıcının görevine ilk yarının tamamlanmasıyla birlikte son verildi.
Tomas yönetimindeki Antalyaspor, Gaziantep FK'yle 1-1, Aytemiz Alanyaspor'la 0-0 ve Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak toplam 3 puan elde edebildi. Bu süreçte Medipol Başakşehir'e 2-0, Trabzonspor'a 3-1 ve Galatasaray'a 5-0 mağlup olan Akdeniz ekibi, ilk yarıyı 14 puanla 16. sırada tamamlayarak küme düşme potasında yer aldı.
GOL YÜKÜNÜ 10 OYUNCU SIRTLIYOR
Antalyaspor, 17 haftalık periyotta 15 gol atarken, kalesinde 33 gol gördü.
Başkent ekibinin kaydettiği 15 golde 10 futbolcunun imzası bulunuyor. Takımda en golcü futbolcu, 3 golle 32 yaşındaki Serdar Özkan olurken, onu 2'şer golle Paul Mukairu, Gustavo Leschuk ve Ufuk Akyol takip etti.
EN FAZLA SÜRE ALANLAR
Antalya ekibinde ilk yarı en fazla süre alan futbolcu, Nazım Sangare oldu. Tüm maçlarda forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, toplam 1530 dakika sahada kaldı.
Antalyaspor'da 4. sezonunu geçiren Çek stoper Ondrej Celustka, ilk yarıda 1336 dakika forma giyerken, en fazla süre alan oyuncular içerisinde Ufuk Akyol (1306 dakika), Diego Angelo (1260 dakika), Charles Basilio Da Silva (1036 dakika), Aatif Chahechouhe (1022 dakika) ve Hakan Özmert (988 dakika) ön palana çıktı.
SADECE 1 KIRMIZI KART ÇIKTI
Antalyaspor, 17 haftalık bölümü 1 kırmızı ve 42 sarı kartla tamamladı. Antalya ekibi, Gençlerbirliği önünde Bahadır Öztürk'ün kırmızı kart görmesi nedeniyle sahada 10 kişi kaldı.
Kırmızı-beyazlılarda ilk devre en çok sarı kartı Hakan Özmert (7) görürken, onu Charles (4) ve Ufuk Akyol (4) takip etti.
FUTBOLCULARIN İLK YARI RAPORU
Antalyaspor'da futbolcuların ilk yarı istatistikleri şöyle:
|Futbolcu
|Maç sayısı
|Süre
|Sarı kart
|Kırmızı kart
|Gol
|Nazım Sangare
|17
|1530
|3
|-
|1
|Ondrej Celustka
|15
|1336
|2
|-
|1
|Ufuk Akyol
|16
|1306
|4
|-
|2
|Diego Angelo
|14
|1260
|1
|-
|1
|Charles Basilio Da Silva
|12
|1036
|4
|-
|-
|Aatif Chahechouhe
|16
|1022
|-
|-
|1
|Hakan Özmert
|14
|988
|7
|-
|1
|Gustavo Blanco Leschuk
|13
|937
|3
|-
|2
|Paul Mukairu
|16
|917
|2
|2
|Bahadır Öztük
|11
|893
|2
|1
|-
|Amilton Minervino Da Silva
|12
|835
|2
|-
|-
|Ruud Boffin
|9
|810
|2
|-
|-
|Serdar Özkan
|12
|730
|3
|-
|3
|Ferhat Kaplan
|8
|720
|3
|-
|-
|Eren Albayrak
|9
|667
|1
|-
|-
|Doğukan Sinik
|11
|620
|2
|-
|-
|Luis Grando (Chico)
|8
|445
|-
|-
|1
|Tarık Çamdal
|4
|276
|1
|-
|-
|Alfredo Riberio (Fredy)
|9
|190
|-
|-
|-
|Gelson Dala
|6
|166
|-
|-
|-
|Salih Dursun
|3
|70
|-
|-
|-
|Harun Alpsoy
|1
|9
|-
|-
|-
|Yekta Kurtuluş
|1
|0
|-
|-
|-
|Bünyamin Balcı
|0
|0
|-
|-
|-
|Cenk Şen
|0
|0
|-
|-
|-
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