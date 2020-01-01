01 Ocak 2020, Çarşamba

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'un ilk yarı karnesi

Antalyaspor'un ilk yarı karnesi
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 01.01.2020

'de sezona iyi bir başlangıç yaparak 7 haftada 11 puan topladıktan sonra düşüşe geçen , teknik direktör değişikliğine rağmen toparlanamayarak ilk yarıyı düşme potasında tamamladı.

'in ilk 7 haftasında Göztepe ve Fenerbahçe'yi deplasmanda, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ise sahasında mağlup eden, İttifak Holding Konyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmalarından birer puan çıkaran , 11 puan toplama başarısı gösterdi.

Ligin 8. haftasında Gençlerbirliği'ne sahasında 6-0 yenilerek düşüşe geçen Akdeniz ekibinde, 11. haftadaki Çaykur Rizespor mağlubiyetinden sonra teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı.

Takımın başına geçen Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü Stjepan Tomas'da kötü gidişatı durduramadı ve Hırvat çalıştırıcının görevine ilk yarının tamamlanmasıyla birlikte son verildi.

Tomas yönetimindeki Antalyaspor, Gaziantep FK'yle 1-1, Aytemiz Alanyaspor'la 0-0 ve Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak toplam 3 puan elde edebildi. Bu süreçte Medipol Başakşehir'e 2-0, Trabzonspor'a 3-1 ve Galatasaray'a 5-0 mağlup olan Akdeniz ekibi, ilk yarıyı 14 puanla 16. sırada tamamlayarak küme düşme potasında yer aldı.

GOL YÜKÜNÜ 10 OYUNCU SIRTLIYOR

Antalyaspor, 17 haftalık periyotta 15 gol atarken, kalesinde 33 gol gördü.

Başkent ekibinin kaydettiği 15 golde 10 futbolcunun imzası bulunuyor. Takımda en golcü futbolcu, 3 golle 32 yaşındaki Serdar Özkan olurken, onu 2'şer golle Paul Mukairu, Gustavo Leschuk ve Ufuk Akyol takip etti.

EN FAZLA SÜRE ALANLAR

Antalya ekibinde ilk yarı en fazla süre alan futbolcu, Nazım Sangare oldu. Tüm maçlarda forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, toplam 1530 dakika sahada kaldı.

Antalyaspor'da 4. sezonunu geçiren Çek stoper Ondrej Celustka, ilk yarıda 1336 dakika forma giyerken, en fazla süre alan oyuncular içerisinde Ufuk Akyol (1306 dakika), Diego Angelo (1260 dakika), Charles Basilio Da Silva (1036 dakika), Aatif Chahechouhe (1022 dakika) ve Hakan Özmert (988 dakika) ön palana çıktı.

SADECE 1 KIRMIZI KART ÇIKTI

Antalyaspor, 17 haftalık bölümü 1 kırmızı ve 42 sarı kartla tamamladı. Antalya ekibi, Gençlerbirliği önünde Bahadır Öztürk'ün kırmızı kart görmesi nedeniyle sahada 10 kişi kaldı.

Kırmızı-beyazlılarda ilk devre en çok sarı kartı Hakan Özmert (7) görürken, onu Charles (4) ve Ufuk Akyol (4) takip etti.

FUTBOLCULARIN İLK YARI RAPORU

Antalyaspor'da futbolcuların ilk yarı istatistikleri şöyle:

FutbolcuMaç sayısıSüreSarı kartKırmızı kartGol
Nazım Sangare1715303-1
Ondrej Celustka1513362-1
Ufuk Akyol1613064-2
Diego Angelo1412601-1
Charles Basilio Da Silva1210364--
Aatif Chahechouhe161022--1
Hakan Özmert149887-1
Gustavo Blanco Leschuk139373-2
Paul Mukairu1691722
Bahadır Öztük1189321-
Amilton Minervino Da Silva128352--
Ruud Boffin98102--
Serdar Özkan127303-3
Ferhat Kaplan87203--
Eren Albayrak96671--
Doğukan Sinik116202--
Luis Grando (Chico)8445--1
Tarık Çamdal42761--
Alfredo Riberio (Fredy)9190---
Gelson Dala6166---
Salih Dursun370---
Harun Alpsoy19---
Yekta Kurtuluş10---
Bünyamin Balcı00---
Cenk Şen00---

Antalyaspor'da Stjepan Tomas dönemi bitti

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