01 Ocak 2020, Çarşamba

ANTALYASPOR A.Ş.

Tomas gitti, favori Tuna

Tomas gitti, favori Tuna
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 01.01.2020

, kısa süre önce göreve getirdiği Stjepan 'la yollarını ayırdı. Hırvat hoca, 6 maçta 3 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Arayışlara başlayan kırmızı- beyazlı yönetimin, ilk adayının Tamer Tuna olduğu öğrenildi. Antalya, Tuna olmazsa Hikmet Karaman'la görüşecek.

, kısa süre önce göreve getirdiği Stjepan 'la yollarını ayırdı. Hırvat hoca, 6 maçta 3 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Arayışlara başlayan kırmızı- beyazlı yönetimin, ilk adayının Tamer Tuna olduğu öğrenildi. Antalya, Tuna olmazsa Hikmet Karaman'la görüşecek.

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