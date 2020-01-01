01 Ocak 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Tomas gitti, favori Tuna
Giriş Tarihi: 01.01.2020
Antalyaspor, kısa süre önce göreve getirdiği Stjepan Tomas'la yollarını ayırdı. Hırvat hoca, 6 maçta 3 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Arayışlara başlayan kırmızı- beyazlı yönetimin, ilk adayının Tamer Tuna olduğu öğrenildi. Antalya, Tuna olmazsa Hikmet Karaman'la görüşecek.
Antalyaspor, kısa süre önce göreve getirdiği Stjepan Tomas'la yollarını ayırdı. Hırvat hoca, 6 maçta 3 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Arayışlara başlayan kırmızı- beyazlı yönetimin, ilk adayının Tamer Tuna olduğu öğrenildi. Antalya, Tuna olmazsa Hikmet Karaman'la görüşecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...