Tomas gitti, favori Tuna

Antalyaspor, kısa süre önce göreve getirdiği Stjepan Tomas'la yollarını ayırdı. Hırvat hoca, 6 maçta 3 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Arayışlara başlayan kırmızı- beyazlı yönetimin, ilk adayının Tamer Tuna olduğu öğrenildi. Antalya, Tuna olmazsa Hikmet Karaman'la görüşecek.

Antalyaspor, kısa süre önce göreve getirdiği Stjepan Tomas'la yollarını ayırdı. Hırvat hoca, 6 maçta 3 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Arayışlara başlayan kırmızı- beyazlı yönetimin, ilk adayının Tamer Tuna olduğu öğrenildi. Antalya, Tuna olmazsa Hikmet Karaman'la görüşecek.