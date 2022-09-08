Ankaragücü, Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ı KAP'a bildirdi. İki oyuncu da 1 sezon kiralık olarak Başkent ekibinin formasını giyecek.

Ankaragücü, Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ı KAP'a bildirdi. İki oyuncu da 1 sezon kiralık olarak Başkent ekibinin formasını giyecek.

İşte Ankaragücü'nden yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcumuz Emre Kılınç'ın 2022-2023 sezonu için bedelsiz geçici transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun ücretlerinin tamamı MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Profesyonel futbolcumuz Taylan Antalyalı'nın 2022-2023 sezonu için bedelsiz geçici transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun ücretlerinin tamamı MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.