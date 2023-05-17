MKE Ankaragücü Antalyaspor maçı CANLI İZLE (Ankaragücü-Antalyaspor canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada MKE Ankaragücü sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2023- 21:10