Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
ANKARAGÜCÜ ANTALYASPOR İLK 11'LER
Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Arda, Atakan, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Taylan, Emre, Zahid, Ali Sowe.
Antalyaspor: Helton, Floranus, Ömer, Veysel, Güray, Fredy, Erdal, Fernando, Larsson, Doğukan, Bertuğ.
ANKARAGÜCÜ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
MKE Ankaragücü ile Antalyaspor arasında oynanan maç saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sport 2'den canlı yayınlanıyor.