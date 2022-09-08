Galatasaray Luyindama'yı Antalyaspor'a kiraladı

Galatasaray'da uzun süredir formasında uzak kalan Luyindama Antalyaspor'a kiralık olarak gönderildi. Luyindama'nın sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor. 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Taawon'da kiralık olarak geçirdi.