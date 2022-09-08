MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'dan kaleci Gökhan Akkan'ı kadrosuna kattı.
Ankaragücü, Karadeniz temsilcisinden kiraladığı Gökhan Akkan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Süper Lig'den talipleri olan Akkan, eski kulübü ile anlaşma sağladı.
TRANSFER HABERİ: Gökhan Akkan Ankaragücü’nde!
Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor’dan kaleci Gökhan Akkan’ı kadrosuna kattı. Ankaragücü, Karadeniz temsilcisinden kiraladığı Gökhan Akkan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Ankaragücü Haberleri
Yayın Tarihi: 08.09.2022- 12:12
MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'dan kaleci Gökhan Akkan'ı kadrosuna kattı.