Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor’dan kaleci Gökhan Akkan’ı kadrosuna kattı. Ankaragücü, Karadeniz temsilcisinden kiraladığı Gökhan Akkan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'dan kaleci Gökhan Akkan'ı kadrosuna kattı.



Ankaragücü, Karadeniz temsilcisinden kiraladığı Gökhan Akkan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Süper Lig'den talipleri olan Akkan, eski kulübü ile anlaşma sağladı.